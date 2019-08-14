Ставрополь, , 14:07 — REGNUM

Мост через Большой ставропольский канал в Андроповском районе Ставрополья, долгие годы находившийся в аварийном состоянии, будет заменён. Строительство нового объекта планируется завершить до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM 14 августа в пресс-службе главы региона.

Старый мост был построен примерно 60 лет назад и принадлежит федеральному ведомству. Однако на протяжении долгого времени он полноценно не обслуживается и сегодня является аварийным, что создаёт трудности как для жителей, так и для сельхозпредприятий. Вместе с тем, как отметили в пресс-службе, сооружение очень востребовано, поскольку переправа здесь уже несколько лет остаётся проблемной.

«С идеей строительства нового моста выступила одна из местных агрофирм. За счёт инвестора была разработана проектная документация. Строительство моста длиной 49 метров по этому проекту включено в краевую адресную инвестиционную программу. Работы планируется завершить в этом году», — сказано в сообщении.

К настоящему моменту выполнены 440 метров подъездных путей, а также готовы две береговых опоры. Для выхода на финальный этап работ требуется установка основной опоры моста в русле канала, что затрудняется высоким уровнем воды. Отмечается, что решением может стать его кратковременное понижение на несколько дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в южном Дагестане завершилась реконструкция моста через реку Рубас обшей протяжённостью 54 метра. Дорожники обеспечили безопасное движение автомобилей по двум полосам в обе стороны, разделив встречные потоки машин бетонным ограждением.