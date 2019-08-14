Москва, , 13:55 — REGNUM

Специалисты Главгосэкспертизы РФ выдали положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию Нижнекамского судоходного двухниточного однокамерного шлюза. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это самый загруженный шлюз в Камском бассейне. В настоящее время реконструируются все гидротехнические сооружения Камского бассейна, что позволит обеспечить надежность и безопасность, а также развить пассажирские и грузовые перевозки.

Первый этап программы предполагает работы на Чайковском шлюзе, второй — на Пермском, Павловском и Нижне-Камском шлюзах. Здесь будут обновлены гидравлическое и механическое оборудование, а также кабельные каналы подводных переходов камер шлюза.

Работы проводятся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и финансируется из федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии создадут межведомственную комиссию, которая подготовит предложения для улучшения работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. Комиссия займется оценкой, анализом и подготовкой предложений по обеспечению стабильного уровня воды в водохранилищах для максимально возможного удовлетворения потребностей в водных ресурсах отраслей экономики республики. Также комиссия призвана решить вопросы, связанные с улучшением работы водохранилищ, в том числе для оптимального уровня воды в разные периоды года и минимизации негативного воздействия вод. О создании комиссии заявили после рекордного обмеления Волги весной 2019 года.

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