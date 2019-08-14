Минск, , 13:49 — REGNUM

С 14 августа Нацбанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования на 0,5% до 9,5% годовых. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского госрегулятора.

19-08-14 13-47-10 Ставки рефинансирования в Белоруссии

Кроме того, ставка по кредиту овернайт снижена с 11,5% до 10,75% годовых, а ставка по депозиту овернайт — с 8,5% до 8,25% годовых, что «обеспечит сужение коридора процентных ставок по инструментам регулирования ликвидности банков и будет способствовать повышению эффективности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики», считают в Нацбанке.

«Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от соотношения между инфляционными и дефляционными факторами», — сказано в официальном сообщении.

19-08-14 13-47-10 Ставки рефинансирования в Белоруссии

Напомним, 20 декабря 2018 года Александр Лукашенко подписал указы, которыми утвердил официальные плановые показатели развития республики на 2019 год. В частности, указом №483 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год» установлены показатели роста ВВП на 4%, экспорта товаров и услуг — на 5,4%, реальных располагаемых денежных доходов населения — на 3,4%. НБРБ предписано удержать рост инфляции до 5% (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года). Динамика с начала года позволила международным организациям констатировать несбыточность официального прогноза.