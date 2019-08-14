Минск, , 13:43 — REGNUM

Александр Лукашенко 13 августа заслушал доклад о выполнении своих поручений в Африке и Белоруссии от управляющего делами президента Виктора Шеймана. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Согласно официальному сообщению, Шейман рассказал о создании СП по переработке молока, говядины и птицы. Решаются вопросы по строительству электростанции на солнечных панелях, автотранспортного предприятия, а также строительства дорог и линий электропередач.

«Управляющий делами доложил в целом о выполнении поручений Президента, в том числе по строительству предприятия по выпуску пластиковых лыж. Работа по его созданию идет в плановом порядке, запуск намечен на октябрь», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, Белоруссия пытается увеличить экспорт своих товаров в Африке и находит возможности благодаря таким режимам, как в Зимбабве. Белорусские самосвалы работают на добыче золота и других полезных ископаемых, поставленное из Белоруссии советское оружие также востребовано. Однако в целом товарооборот Белоруссии с Африкой невелик, в белорусских магазинах африканских товаров почти нет.