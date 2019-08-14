Ростов-на-Дону, , 13:41 — REGNUM

Специалисты ростовского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии приступили к разработке системы контроля здоровья черноморских мидий и устриц. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба института.

Отмечается, что научная работа имеет важное значение для развития марикультуры моллюсков в хозяйствах Крыма и Черноморского побережья Кавказа.

«Двустворчатые моллюски мидии и устрицы являются деликатесными продуктами, которые могут украсить любой стол. Между тем, природные популяции этих моллюсков в Черном море не могут удовлетворить кулинарные потребности», — отметил заведующий лабораторией молекулярной генетики, физиологии и болезней рыб АзНИИРХ, кандидат биологических наук Леонид Бугаев.

В институте добавили, что создание действенной системы выявления заболеваний моллюсков, разработка диагностических нормативов и рекомендаций для марикультурных хозяйств, над которыми работают ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО, является важной задачей рыбохозяйственной науки на юге России. Эффективно защитить продукцию предприятий, специализирующихся на выращивании устриц и мидий, от болезней — значит создать условия для совершенствования и развития этого важного направления марикультуры в Крыму и на Кавказе.

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