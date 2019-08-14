Чебоксары, , 13:26 — REGNUM

В Чувашии одобрили исполнение республиканского бюджета по итогам I полугодия 2019 года. В ходе обсуждения выяснилось, что собственные доходы снизились на 0,8%, на что повлияли сроки уплаты налога на прибыль, которые пришлись на конец июля, «это была пятница». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 августа, заявила на заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина.

На 1 июля 2019 года доходы республиканского бюджета составили 26 517,1 млн рублей, что на 16,8% больше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе поступило 13 842,6 млн рублей собственных доходов.

«Поступление собственных доходов на 0,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Это обусловлено тем, что срок уплаты налога на прибыль организаций в июне 2019 года приходится на последний месяц — это 28 числа, это была пятница. И в связи с этим 550 млн рублей были в понедельник, это первого числа (1 июля, прим. ИА REGNUM). И соответственно за июль у нас уже поступление 3,6 млрд рублей, на 1 августа мы имеем положительную динамику с ростом 2,5% к аналогичному периоду прошлого года», — сказал глава минфина Чувашии Светлана Енилина.

Отметим, что за первое полугодие расходы республиканского бюджета составили 21 496,2 млн рублей. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 5020 млн рублей.

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