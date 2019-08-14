Салехард, , 13:28 — REGNUM

На Ямале завершилась тяжба между департаментом имущественных отношений ЯНАО и АО «Салехардагро» за животноводческий комплекс в Аксарке. Имущество правительства автономного округа было возвращено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

Напомним, в период с 2011 по 2015 годы в посёлке Аксарка Приуральского района ЯНАО за счёт бюджетных средств был возведён животноводческий комплекс стоимостью 1,1 млрд рублей. В июле 2015 года с АО «Салехардагро» был заключён договор безвозмездного пользования объектом до его государственной регистрации как собственности Ямало-Ненецкого автономного округа.

Однако, после регистрации госсобственности не был подписан документ о расторжении договора с АО «Салехардагро», которое три года безвозмездно пользовалось собственностью автономного округа.

Прокуратурой ЯНАО было внесено представление главе региона, по результатам рассмотрения которого департамент имущественных отношений Ямала направил в Арбитражный суд Ямала заявление о признании недействительным договора безвозмездного срочного пользования и истребовании из незаконного владения АО «Салехардагро» государственного имущества стоимостью 1,1 млрд рублей. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Суд встал на сторону департамента, но АО «Салехардагро» пыталось обжаловать его решение, заявив о пропуске срока исковой давности. Однако апелляция предприятия осталась без удовлетворения.