Душанбе, , 13:15 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года Таджикистан импортировал 28,6 тыс. тонн муки, что на 49,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 августа сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство экономического развития и торговли страны.

За отчетный период импорт пшеницы составил 654,4 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в январе-июле 2019 года. В денежном выражении импорт муки составил $6,8 млн, пшеницы — $129,6 млн. Основным поставщиком этих товаров в Таджикистан является Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года импорт муки в Таджикистан составил 22 тыс. тонн, что на 89,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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