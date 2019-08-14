Омск, , 12:51 — REGNUM

У подрядчика «Транснефти» забирают компанию вместе с подрядом на 1,15 млрд рублей, пишет «Московский монитор». Предлагаем полный текст статьи вашему вниманию.

«Подрядчик «Транснефти» ООО «СпецСтройАвангард» добивается вмешательства СКР, Генпрокуратуры и МВД в историю с вероятным рейдерским захватом компании томским предпринимателем Сергеем Агеевым

Согласно заявлению ССА, томский предприниматель Сергей Агеев, признанный банкротом, в 2013—2015 годах вывел на подконтрольную ООО «АСТ-Ресурс» около 100 единиц техники за 11 млн рублей. В конце 2017 года эту технику Агеев предложил ССА, омской компании, выполняющей работы на объекте ООО «Транснефть-Восток» (дочерняя от ПАО «Транснефть»).

По первоначальным условиям сделки, Агеев передавал в ССА технику, а в замен получал 50% долей уставного капитала компании. В качестве номинального соучредителя он предложил племянницу Анастасию Сечину, на которую и переписали долю в ССА.

Однако, при проверки техники юристы установили, что часть ее находится в залоге у банков и фактически она не может быть передана в другое Общество. Тогда предприниматели согласовали схему купле-продажи в рассрочку. По плану, ССА в течение пяти лет выплачивала Агееву в лице ООО «АСТ-Ресурс» 232 млн рублей. С этих денег, Агеев, по словам заявителей, обязался рассчитываться с кредиторами и освободить технику от обременения.

Когда техника была поставлена на объект, выяснилось, что часть ее в нерабочем состоянии. Тогда стороны вновь сели за стол переговоров. По сломанным единицам были составлены договоры хранения до момента, когда техника будет приведена в исправное состояние.

В январе 2019 года Сергей Агеев вразрез ранним договоренностям потребовал от ССА полного расчета по технике, а также 100 млн в качестве дивидендов в качестве своей доли (50% Сечиной) от контракта с «Транснефтью». В противном случае, он пригрозил «войной».

Как полагают в ССА, томский предприниматель, получив 53 млн рублей в качестве первого транша за технику, передумал тратить деньги на погашение задолженности перед старыми кредиторами. Вместо этого, он решил вернуть технику себе.

В феврале «АСТ-Ресурс» обратилось в арбитражный суд с иском о расторжении договоров хранения, умалчивая о предшествовавшем договоре купле-продажи. Также компания Агеева потребовала взыскать с ССА 400 млн за эксплуатацию техники, которую восемь месяцев назад продала им за 232 млн рублей.

Далее Анастасия Сечина, племянница Агеева и номинальный соучредитель ССА, потребовала в арбитраже допуска к финансовой документации компании.

А в июне Следственный комитет по Томской области по заявлению «АСТ-Ресурса» возбудил уголовное дело о хищении имущества.

«05 июля 2019 года следователи СУ СК по Томской области Хусиханов Т.А. и Пластинина О.В. явились в Иркутскую область на объект <…> и составили акт ареста и изъятия техники — с передачей ее на хранение представителю Агеева С.Л. Атюшкина Д.В. При этом они сослались на Постановление Кировского районного <…>. Между тем, в постановлении Кировского районного суда г. Томска содержался лишь запрет на распоряжение техникой (продавать, сдавать в аренду), право следователя ее изымать там отсутствовало», — говорится в заявлении ССА.

Ранее федеральные СМИ неоднократно писали о связи Сергея Агеева с томским силовым блоком. В качестве аргумента упоминалось, что в отношении предпринимателя, членов его команды и подконтрольных компаний возбуждалось, по меньшей мере, шесть уголовных дел, ни одно из которых не было доведено до суда.

Ссылаясь на эту информацию и учитывая административное и силовое давление, ССА просит вмешаться в ситуацию федеральные следственные ведомства».