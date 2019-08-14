Москва, , 12:48 — REGNUM

В Москве большинство строительных проектов реализуются по старом правилам без использования эскроу-счетов, об этом 14 августа сообщили на сайте Стройкомплекса столицы.

«75% проектов будут реализовываться по старым правилам, а 25% перешли на проектное финансирование», — цитирует портал слова заместитель председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова.

По его словам, приём заявлений на достройку объектов по старой схеме продолжится до 1 октября 2019 года. Каждый проект рассматривается индивидуально с участием банков, представителей исполнительной власти и инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России для застройщиков организовали консультационный центр и открыт телефон горячей линии.

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