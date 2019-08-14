Бишкек, , 12:48 — REGNUM

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Киргизии по итогам января-июля 2019 года составил 284,42 млрд сомов ($735 млн), что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 августа сообщает издание 24. kg со ссылкой на национальный статистический комитет республики.

Отмечается, что прирост ВВП Киргизии во многом связан с ростом объемов добычи золота, в том числе за счет месторождения Кумтор. Без учета добычи золота на указанном месторождении ВВП республики вырос на 3,1%.

За отчетный период объем производства промышленной продукции составил 150,25 млрд сомов ($388 млн), что на 19,5% больше, чем годом ранее. Добыча металлических руд выросла на 200%, производство металлов — на 49,5%, текстильное производство — на 29,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем ВВП Киргизии составил 232 млрд сомов (210,8 млрд рублей по курсу на 12 июля), что на 6,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За полгода ВВП Киргизии достиг 210,8 млрд рублей