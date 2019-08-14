Владимир, , 12:44 — REGNUM

Владимирская область получит более 382 млн рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Фонд содействия реформированию ЖКХ рассмотрел контракты Владимирской области по программе переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». По итогам рассмотрения регион получит из федерального бюджета 382,3 млн рублей.

Из этой суммы регион уже получил почти 30 миллионов рублей уже поступил. Их направят в бюджеты муниципальных образований. Всего в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2019 году во Владимирской области запланировано расселение из аварийных жилых помещений площадью 1,6 тыс. кв. метров.