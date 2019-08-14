Москва, , 12:40 — REGNUM

Замену устаревшего автотранспорта надо вводить не посредством запретов, а через поощрение автовладельцев, меняющих старые машины на новые. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 августа.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина («Единая Россия») предложила ввести запрет на использование автомобилей, достигших максимального срока эксплуатации. Такое предложение депутат направила в Минтранс.

Однако Исаев уверен, что такая мера неэффективна и замену устаревшего автотранспорта надо вводить через поощрение автовладельцев, меняющих старые машины на новые, а не с помощью запретов.

«Предложение, высказанное депутатом Альфией Когогиной, — это ее частная инициатива», — заявил Исаев.

Он подчеркнул, что обсудил вопрос со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Наша позиция заключается в следующем: замену устаревшего автотранспорта надо вводить не через его запрет для частных автовладельцев, а через их поощрение при замене старых машин на новые. Должна быть создана система преференций, связанных с приобретением новых автомобилей при утилизации старых», — отметил Исаев.

По его словам, обязательным может быть запрет на использование старых автомобилей и транспорта в качестве общественного транспорта, а также для перевозки детей или инвалидов. При этом Исаев напомнил, что такие нормы закона уже действуют.

«Что касается запрета для частных автовладельцев, фракция «Единая Россия» не считает этот путь правильным», — заявил Исаев.

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