Москва, , 12:38 — REGNUM

США неожиданно для многих участников рынка, преподнесли очередной, на этот раз положительный, сюрприз. Торговый представитель США отложил введение 10%-го тарифа на некоторые товары, производимые в Китае, что позволило фондовым и сырьевым рынкам продемонстрировать ошеломляющий рост. В этой связи цены на нефть подскочили в моменте почти на 6,5%, но после публикации данных о запасах сырой нефти в США от Американского института нефти (API) цены на нефть немного скорректировались, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Ослабление напряженности между США и Китаем носит временный характер и не дает никаких гарантий в долгосрочной перспективе, о возможном урегулировании торгового конфликта. Поэтому Саудовская Аравия будет придерживаться плана дальнейшего сокращения добычи нефти, чтобы максимально сохранить нефтяные цены на текущем позитивном уровне», — пояснил эксперт.

Сегодня, 14 августа, цены на нефть торгуются выше $60 за баррель, но немного не дотягивают до уровня, при котором Саудовская Аравия может формировать положительное сальдо. Помимо геополитической обстановки на нефтяные котировки будут оказывать влияние публикуемые данные от энергетических ведомств США.

«На данный момент базовый стратегический сценарий будет исходить от стран ОПЕК и тех решений, которые они будут принимать относительного глобального нефтяного рынка. На рынок нефти могут повлиять в ту или иную сторону публикуемые данные от Агентства энергетики (EIA) США.

Если запасы сырой нефти окажутся выше прогнозируемых, то нефть марки Brent может скорректировать до уровня $60 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI может скорректироваться до $55,44 баррель. В противном случае по обеим маркам нефти следует ожидать рост в среднем на 1,7%», — считает Гасанов.

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