Сеул, , 13:24 — REGNUM

Объём кредитования домохозяйств в Южной Корее продолжает увеличиваться до угрожающих размеров. Новый импульс данному процессу придало недавнее снижение ставок Банком Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование регулятора.

Объём депозитов физлиц сократился в июле на 8 млрд долларов, а объём кредитов вырос сразу на 4,76 млрд долларов. Таким образом, общий объём задолженности южнокорейцев перед банками достиг рекордных 762 млрд долларов, что превышает, например, бюджет страны в 1,8 раз.

Снижение Банком Кореи ключевой ставки на 0,25% до 1,5% снизило доходности по вкладам и государственным облигациям, что вынудило граждан искать другие объекты для вложения средств. Вместе с тем, кредиты стали доступнее для широкого круга заемщиков, поясняют эксперты. Впрочем, правительство озабочено угрожающим размером кредитования физических лиц и уже потребовало от банков ужесточить процедуру проверки заемщиков.