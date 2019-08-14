Москва, , 12:32 — REGNUM

После ралли 13 августа, в ходе которого доллар обвалился под отметку 65 руб. от многомесячных максимумов в районе 65,83 руб., рубль отступает в рамках технической коррекции, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Накануне рисковые активы захлестнула волна роста на сообщениях о том, что Трамп решил перенести введение 10%-ных тарифов на китайский импорт с 1 сентября на 15 декабря. Надежды на потепление отношений двух стран повысили привлекательность активов развивающегося сегмента, включая рубль.

«Перспективы спада напряженности между Вашингтоном и Пекином действительно благотворно влияют на высокодоходные активы. Но пока этого недостаточно для запуска полноценного и устойчивого ралли. Дело в том, что инвесторы не забывают о непредсказуемости американского президента, который может в любой момент снова ужесточить риторику», — пояснил эксперт.

Кроме того, инвесторов сдерживают тревожные экономические сигналы. К слову, в прошлом месяце китайское промышленное производство замедлило рост до 17-летних минимумов, а экономика Германии сократилась на 0,1% во втором квартале, усилив опасения рецессии.

«В этих условиях дальнейший рост рубля и нефти представляется маловероятным. Впрочем, с наступлением налогового периода, который стартует 15 августа, понижательное давление на российскую валюту ослабнет, и если нефть не вернется к спаду, в ближайшей перспективе пара доллар/рубль будет консолидироваться неподалеку от уровня 65 руб.», — полагает Николаев.

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