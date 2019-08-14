Нур-Султан, , 12:27 — REGNUM

Объем инвестиций казахстанской компании «Агромашхолдинг» в проект по сборке тракторов «Кировец» в Кустанайской области Казахстана составит 1,7 млрд тенге ($4,4 млн). Об этом заявила заместитель президента АО «Агромашхолдинга» Динара Шукижанова, сообщает 14 августа издание Informburo.

По её словам, первые комплекты для сборки трактора АО «Петербургский тракторный завод» поставит в конце 2019 года. На первоначальном этапе мощность производства составит 200 тракторов, а в 2022 году планируется выйти на проектную мощность в 500 тракторов.

Шукижанова добавила, что в настоящее время для запуска сборки на производственных площадях казахстанской компании идет модернизация цеха площадью 2,4 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года АО «Агромашхолдинг» и АО «Петербургский тракторный завод» подписали соглашение о сборке тракторов «Кировец» в Кустанае.

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