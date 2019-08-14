Москва, 14 августа 2019, 12:27 — REGNUM
Четырехдневная рабочая неделя скажется отрицательно на здоровье жителей России. Вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. Правильнее было бы ввести не четырехдневную, а шестидневную рабочую неделю, заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение профсоюзов России перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Россия занимала пятую строчку в 2013 году, то есть, до санкций. И даже если нефть снова превысит $100, рост экономики вряд ли превысит 2%, она останется ниже среднемировых. Конечно, что-то зависит от правительства РФ и Банка России, например, не лишним будет снизить ключевую ставку и запустить цикл снижения НДС.
Когда-то в 1999—2000 годы, Россия была большой бензоколонкой, добыча нефти и газа и перекачка их на Запад шла круглосуточно, однако, сейчас у нас диверсифицированная экономика. Глобальную конкуренцию никто не отменял.
Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд РФ предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
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