Москва, , 12:27 — REGNUM

Четырехдневная рабочая неделя скажется отрицательно на здоровье жителей России. Вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. Правильнее было бы ввести не четырехдневную, а шестидневную рабочую неделю, заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение профсоюзов России перейти на четырехдневную рабочую неделю.

«Например, люди в инвестиционной индустрии большую часть жизни работали по 12 и более часов, а выходные тратили на самообразование, рост личной капитализации и так далее. Перед страной стоит очень сложная задача, вернуться в пятерку ведущих экономик мира», — напомнил эксперт.

Россия занимала пятую строчку в 2013 году, то есть, до санкций. И даже если нефть снова превысит $100, рост экономики вряд ли превысит 2%, она останется ниже среднемировых. Конечно, что-то зависит от правительства РФ и Банка России, например, не лишним будет снизить ключевую ставку и запустить цикл снижения НДС.

«Но главное — это производительность труда. Именно она будет определять темпы экономического роста. Конечно, эффективность отдачи на капитал, новые технологии — в значительной степени влияют на производительность труда. Но и о том, что нужно просто работать, засучив рукава, забывать не стоит», — отметил эксперт Разуваев.

Когда-то в 1999—2000 годы, Россия была большой бензоколонкой, добыча нефти и газа и перекачка их на Запад шла круглосуточно, однако, сейчас у нас диверсифицированная экономика. Глобальную конкуренцию никто не отменял.

«Было бы правильно ввести не четырехдневную, а шестидневную рабочую неделю. Труд позитивен для личности. Жизнь рантье сладкая только на первый взгляд, часто безделье ведет к деградации.

Работать должны все, кроме содержанок и молодых мам, у каждой из двух данных категорий есть основания для данного исключения», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд РФ предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

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