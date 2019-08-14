Пермь, , 12:27 — REGNUM

В Перми физкультурно-спортивный центр «Спартак» пожаловался в антимонопольную службу на действия энергетиков, выставивших огромный счет за услуги. В результате удалось избежать переплаты в 1,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

По данным ведомства, ПАО «Т Плюс» сделало расчет платы за тепло, исходя из нормативов, а не показаний счетчиков. За февраль и март 2019 года с муниципального спортивного центра потребовали более 1,5 млн рублей.

Счетчики оказались исправными. Нюансом было то, что приборы не прошли ежегодную проверку готовности к эксплуатации.

Энергетикам выдали предупреждение о перерасчете. Требование выполнено. Манеж «Спартак» избежал переплаты на сумму более 1,3 млн рублей, а ресурсоснабжающая организация избежала возбуждения антимонопольного дела и административной ответственности, отметили в УФАС по Прикамью.