Москва, , 12:23 — REGNUM

Общая сумма дивидендов, которую РусГидро выплатило за 2018 год, составила 15,92 млрд рублей, или 50% от чистой прибыли по МСФО за отчётный период. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 0,0367388 рубля. Решение о выплате принято годовым общим собранием акционеров РусГидро 28 июня 2019 года.

Напомним, в течение последних трех лет компания ежегодно направляла на дивиденды 50% от чистой прибыли, совокупно выплатив более 46 млрд рублей. Весной совет директоров РусГидро определил, что на выплату дивидендов должно направляться не менее половины чистой прибыли группы.

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