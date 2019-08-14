Воронеж, , 12:21 — REGNUM

Парк «Танаис» в Советском районе Воронежа может быть передан в концессию вслед за другим воронежским парком — «Дельфин». Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 13 августа.

В парке «Танаис» Марина Каширская © ИА REGNUM

Глава города отметил, что в Воронеже есть большое количество рекреационных зон, парков, скверов, на благоустройство которых долгое время не было денег. Сейчас ситуация исправляется — ведется комплексное благоустройство площади Победы, парка «Орленок», за счет бюджета.

«Мы и дальше будем реконструировать объекты за счет программы «Комфортная городская среда», но наша задача привлечь к решению этой задачи и частные инвестиции. Если у нас получится передать в концессию парк «Дельфин», то следующим будет «Танаис». Использование механизма государственно-частного партнерства поможет муниципалитету привести в порядок все городские парки и скверы», — сказал глава города Вадим Кстенин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Воронежа и прежний арендатор «Танаиса» выясняли отношения в суде в течение нескольких лет. Ещё в 2016 году суд принял решение о расторжении договора аренды на участок, на котором расположены аттракционы, ситуация обсуждалась на уровне губернатора, нарушения в работе парка выявляла КСП и прокуратура — например, в 2017 году выяснилось, что часть аттракционов в парке работает вообще без документов. Только в мае 2019 года мэрия добилась судебного решения на демонтаж аттракционов.

Об этом: Мэрия добилась сноса аттракционов в парке «Танаис»