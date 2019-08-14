Москва, , 12:17 — REGNUM

Ведение в некоторых российских регионах режима чрезвычайной ситуации не вызвало опасений в Минсельхозе РФ. Прогноз по урожаю в текущем году остаётся прежним, сообщил 14 августа официальный представитель министерства.

Согласно оперативным данным из регионов, к 13 августа намолочено 65,3 млн т зерна при урожайности 33,2 центнера с гектара. Годом ранее на эту дату намолотили 64,7 млн т зерна, сняв 32,1 центнера с гектара. Ожидаемое годовое производство зерна — 118 млн т против 113,3 млн т в 2018 году.

«Минсельхоз России не видит существенных рисков, связанных с урожаем зерновых культур в текущем году», — цитирует представителя министерства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера объявлен в 15 российских регионах. Так, в Пермском крае в некоторых районах почва переувлажнена осадками, на Дальнем Востоке одну волну паводка сменяет другая, а Башкирия страдает от засухи.

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