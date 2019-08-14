Казань, , 12:09 — REGNUM

ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» объявило открытый аукцион в электронной форме на работы по ремонту и восстановлению работоспособности высокотехнологичной медицинской техники, с заменой запасных частей. Контракт оценивается свыше 356 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги подведут 6 сентября 2019 года, начальная цена лота — 356 615 344,17 рубля. В техзадании значится 25 позиций, среди них — магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, рентгеновские компьютерные томографы, ангиографическая система, рентгеновские аппараты, гамма-камера, комплексы ангиографического оборудования Infinix VC-1 и другая аппаратура.

Работы будут проводиться в 2020—2022 годах. При оплате контракта ГУП задействует собственные средства.