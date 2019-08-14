Сеул, , 12:04 — REGNUM

Во второй половине года правительство Южной Кореи выделит 16,5 трлн вон (~$13,59 млрд) на развитие социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на заявление заместителя премьер-министра страны Хон Нам Ки.

По его словам, правительство страны намерено выделить 5,1 трлн вон (~$4,2 млрд) на строительство государственных сдаваемых в аренду зданий, 5,9 трлн вон (~$4,86 млрд) — на дороги, 5,2 трлн вон (~$4,28 млрд) — на железные дороги.

Кроме того, Хон Нам Ки отметил, что к 2025 году в стране планируется улучшить и обезопасить строительную отрасль. На исследование в данной области также будет выделено 360 млрд вон (~$296,67 млн).