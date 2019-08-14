Москва, , 12:01 — REGNUM

Среднестатистическая семья в России тратит на продукты питания почти треть зарплаты Так, в июле 2019 года общие расходы семьи составили 66,9 тыс. руб. Доля трат на продукты питания оказалась 21,1 тыс. руб. Таковы данные исследовательского холдинга «Ромир».

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Таким образом, с учетом июльского показателя в среднегодовом выражении Food Index составил 31,5% от общих месячных трат граждан РФ.

Стоит отметить, что по данным международных стандартов уровня жизни, утвержденными ООН, страна, где доля затрат на продукты питания в общих доходов составляет более 60%, считается крайне бедной. 30%-40% — это средний уровень жизни, сравнительно обеспеченное население.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. жителей России, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно проведенному исследованию за II квартал 2019 года, 68% населения экономят на дорогих продуктах питания. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 64%.

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