Душанбе, , 11:57 — REGNUM

Производство цемента в Таджикистане по итогам января-июля 2019 года составило 2,329 млн тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 14 августа сообщает издание «Авеста» со ссылкой на министерство промышленности республики.

В министерстве уточнили, что в настоящее время производством цемента в республике занято 13 предприятий, общая мощность которых оценивается в 4,7 млн тонн. В 2018 году в Таджикистане произвели 3,844 млн тонн, что на 23% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2019 года производство цемента в Таджикистане составило 1,575 млн тонн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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