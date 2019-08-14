Москва, , 12:03 — REGNUM

В июле 2019 года 60% новых автомобилей японского автопроизводителя Mitsubishi были реализованы в кредит. Об этом сообщает пресс-служба АО МС Банк Рус.

При этом за период с января по июнь 2019 года доля проданных в кредит автомобилей японской марки составила всего 37%.

Сообщается, что флагманские модели компании Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport можно приобрести в кредит по специальной программе 9,9% сроком кредита на три года. Это стало возможным благодаря сотрудничеству официального дистрибьютора Mitsubishi — «ММС Рус» и АО МС Банк Рус.

«Мы достигли рекордного результата за все время работы банка по размеру кредитной доли в продажах новых автомобилей Mitsubishi и, конечно, дальше продолжим наращивать объемы кредитных продаж», — сообщил председатель правления АО МС Банк Рус Саваии Норихиро.

Напомним, во второй летний месяц 2019 года в России было продано 2753 автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: Mitsubishi подготовила новую версию Outlander для России