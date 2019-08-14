Берлин, , 11:51 — REGNUM

Объемы производства в Германии сократились по итогам второго квартала. 14 августа Федеральное статистическое управление ФРГ объявило, что в сравнении с предыдущим кварталом валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 0,1%, пишет газета Die Welt.

Если спад экономики продолжится и в следующие три месяца, немецкая экономика впервые за шесть лет войдет в рецессию, и страна станет «больным человеком» Европейского союза (ЕС). В других странах еврозоны наблюдается рост: во Франции ВВП во втором квартале вырос на 0,2%, в Испании — на 0,5%. Сопоставимые с Германией по объему экспорта Нидерланды также фиксируют рост. Даже Италия, в настоящее время живущая в условиях политической нестабильности, продемонстрировала стагнацию в период с апреля по июнь.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Восточный комитет по немецкой экономике констатировал в отчете, что экономика земель бывшей ГДР серьезно пострадала от антироссийских санкций: к примеру, в Саксонии объем торговли рухнул на 72,5%.