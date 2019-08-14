Прага, , 11:48 — REGNUM

Более 800 млрд рублей в ценах 2011 года потеряла Россия из-за западных санкций. Такая оценка дана экспертами Центра экономических исследований — Института экономики (CERGE-EI) Чехии Анной Пестовой и Михаилом Мамоновым в докладе о влиянии санкций на российскую экономику, подготовленном для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

Экономисты отмечают, что введенные в 2014 году санкции негативно отразились на экономике РФ, однако её рецессия была неизбежна и без них. Спад начался примерно годом ранее.

В 2014 году рост экономики замедлился на фоне негативных демографических трендов, избыточного регулирования и слабости деловой среды. К этому добавились санкции, из-за которых объем внешнего долга российских компаний уменьшился на четверть в 2014 и 2015 годах, а также падение цен на нефть.

«Если бы в отношении России не были введены санкции, рост ВВП в 2014 году мог бы составить 1,2%, а спад в 2015 году — 1,6%», — говорится в докладе.

В реальности ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%. В денежном выражении потери составили 800 млрд рублей в ценах 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, резервный процессинговый центр может защитить отечественные банки от санкций, такую инициативу обсуждает с отечественными банками и платежными системами Центробанк РФ. Транзакции через процессинговый центр могут быть совершены в экстренных случаях, например, при отключении банка от сервисов перевода платежей.

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