Москва, , 11:39 — REGNUM

Россия, Азербайджан и Иран будут совместно разрабатывать технико-экономического обоснование (ТЭО) проекта соединения энергосистем трёх стран Соответствующее соглашение было подписано сторонами 12 августа. Об этом говорится в сообщении «Системного оператора».

ЛЭП

Уточняется, что со стороны России участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети», со стороны Азербайджана и Ирана — «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.

Так, в рамках разработки ТЭО планируется изучить технические аспекты различных условий соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана. Кроме того, будет произведена оценка экономической целесообразности соединения энергосистем стран-участниц соглашения, а также эффективность различных способов реализации энергетического коридора «Север — Юг».

Напомним, вопрос соединения энергосистем России и Азербайджана и энергосистемы Ирана обсуждается с 2005 года. Ранее российская сторона подготовила проект технического задания на разработку технико-экономического обоснования соединения энергосистем, который был направлен иранской и азербайджанской сторонам по дипломатическим каналам. В апреле 2018 года в Баку по итогам встречи заместителей министров энергетики Азербайджана, Ирана и России техзадание было согласовано. Тогда же было решено создать трёхстороннюю рабочую группу по вопросу целесообразности соединения электроэнергетических систем трёх стран.

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