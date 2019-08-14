Сочи, Краснодарский край, , 11:26 — REGNUM

Власти Сочи Краснодарского края обещают лишать маршрутов перевозчиков, подвижной состав которых не будет оборудован терминалами для безналичной оплаты, водителям же, заявляющим о «сломанных» терминалах, грозит увольнение. Об этом было заявлено 13 августа на совещании главы города с руководителями автотранспортных предприятий, сообщила пресс-служба мэрии.

Как отмечалось на совещании, о возможности оплачивать проезд в общественном транспорте картой было объявлено три месяца назад, оборудовать все автобусы валидаторами перевозчики должны были до начала курортного сезона. Однако фактически далеко не во всех автобусах пассажиры могут использовать возможность безналичной оплаты: как выяснила недавняя проверка, терминалы есть, но некоторые достают их только по требованию. Причина — нежелание перевозчиков делать свой доход прозрачным, уверены в мэрии.

«Они просто-напросто решили протянуть это время, что подтверждает: идёт кража денег, налоги не платятся. Мы сегодня каждого спросили, дали время, чтобы они установили терминалы и привели к должному уровню работу своих автобусов», — сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Юрий Усачев заявил, что водителей, у которых терминал отсутствует или «не работает» ждёт наказание вплоть до увольнения, перевозчика — лишение права на обслуживание маршрутов. Кстати, один иск о лишении свидетельства перевозчика на работу департамент транспорта и дорожного хозяйства уже направил.

Как сообщало ИА REGNUM, с трудностями при введении безналичной оплаты в общественном транспорте власти сталкиваются во многих городах. Например, в Воронеже требования пассажиров оплатить картой нередко сталкивались с открытой агрессией со стороны некоторых водителей. Некоторые, напротив, предлагали бесплатный проезд в случае, если терминал не работал.