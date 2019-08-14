Вашингтон, , 11:21 — REGNUM

Такие IT-гиганты, как Google, Facebook и Amazon намерены выступить на слушаниях в правительстве США против налога на цифровые услуги, введенного во Франции. Об этом 14 августа сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что компании представят на них свои доводы по поводу отрицательного влияния подобных норм. В частности, советник Google Николас Брамбл в своем письменном заявлении указал на то, что новый налог является «резким отходом от давно установленных налоговых правил». Эксперт добавил, что налог однозначно нацелен на определенные компании.

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Напомним, в июле 2019 года сенат Франции принял закон, согласно которому IT-компании с годовым доходом более € 25 млн будут платить налог 3% за доходы, полученные от оказания цифровых услуг. Впоследствии Торговое представительство США заявило, что новый налог является «неразумным» и объявило о начале расследования, итогом которого может стать повышение пошлин на французские товары.

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