Белград, , 11:34 — REGNUM

По данным Национального Банка Сербии валютные резервы республики побили исторический рекорд в июле этого года за последние 19 лет. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Валовые валютные резервы Сербии на конец июля 2019 года составили 12,75 млрд евро, увеличившись с июня 2019 года на 612,4 млн евро и на 1,35 млрд евро по сравнению с июлем 2018 года.

Центральный банк Сербии отмечает, что валовые валютные резервы увеличились, в основном, благодаря вмешательству Национального банка Сербии на внутренний валютный рынок. Тогда он закупил иностранную валюту в размере 1,73 млрд. евро. По мнению представителей банка — это самый оптимальный способ увеличения валютных резервов в период погашения Сербией своих кредитов в иностранной валюте и в ценных валютных бумагах на сумму 1,85 млрд. евро.

На увеличение валютных резервов в июле также повлиял ряд положительных экономических факторов.

Объем валютных торгов на межбанковском валютном рынке в июле составил 401,7 млн евро, что на 94 млн евро меньше, чем в предыдущем месяце. За первые семь месяцев этого года в межбанковской торговле было реализовано 3,18 миллиарда евро.

В июле также укрепился сербский динар на 0,1% по отношению к евро, а с начала этого года номинальная стоимость динара по отношению к евро увеличилась на 0,4%.