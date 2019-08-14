Аддис-Абеба, , 11:12 — REGNUM

Частные банки Эфиопии заявили, что они больше не могут терпеть невыгодно низкие процентные ставки по вкладам Национального банка Эфиопии (НБЭ), а также пожаловались на требование Нацбанка покупать 27% векселей НБЭ каждый раз, когда они выплачивают предоставленный им займ. Теперь они просят отменить требование или повысить процентные ставки. Частные банки также предлагают НБЭ возможность использовать кредитный сервис Банка развития Эфиопии. Ассоциация эфиопских банкиров считает, что процентные ставки должны быть на два процента выше — 7,5%, чем они есть сейчас — 5,5%.

«Честно говоря, НБЭ постоянно и достаточно быстро меняет множество нормативных актов и регламентов функционирования банковского сектора Эфиопии, и я надеюсь, что они, наконец, увидят и поймут, что ставки по депозитам действительно нужно увеличить», — отметил представитель ассоциации. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Capital Ethiopia.

Представители частных банков говорят, что они могли бы лично и более эффективно управлять финансовыми услугами, если бы им было позволено выполнять задачи, которые в настоящее время решает только Нацбанк Эфиопии.

В 2019 году Нацбанк постановил, что все банки, кроме Коммерческого банка и Банка развития, оба из которых находятся в государственной собственности, обязаны покупать 27% векселей НБЭ на каждую выплату кредита по трехпроцентной ставке с пятилетним сроком погашения. Банки утверждают, что таким образом счета НБЭ сокращают их ликвидность и сводят на нет их способность предоставлять кредиты клиентам.