Москва, , 10:52 — REGNUM

Десять студентов бакалавриата Московского авиационного института (МАИ) пройдут подготовку в Китае для реализации будущих российско-китайских проектов в авиационной сфере, сообщила пресс-служба холдинга «Технодинамика».

«Мы заинтересованы в качественном обучении и подготовке кадров как внутри страны, так и за рубежом. В условиях глобализации и усложнения технологических процессов обмен опытом и новейшими данными в международном масштабе — не просто возможность, а насущная необходимость», — сообщил генеральный директор холдинга Игорь Насенков.

Обучение будет проходить в Шанхайском транспортном университете — ведущем научно-исследовательском комплексном университете Китая. В течение 2019−2020 учебного года студенты будут обучаться у китайских специалистов, затем вернутся в Россию и продолжат учёбу МАИ. Отмечается, что финансирование на подготовку кадров обеспечит МПО им. И. Румянцева.

Читайте также: «Технодинамика» и МАИ подготовят специалистов для парашютной отрасли