Чебоксары, , 10:44 — REGNUM

В Чувашии величина прожиточного минимума на душу населения во II квартале по сравнению с I кварталом увеличилась на 349 рублей и составила 9538 рублей. Соответствующий проект постановления одобрен сегодня, 14 августа, на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава минтруда Чувашии Сергей Димитриев сообщил, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в II квартале 2019 года по сравнению с данными I квартала 2018 года увеличилась на 3,8% и достигла 9538 рублей. В абсолютном выражении рост составил 349 рублей.

По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за II квартал для трудоспособного населения увеличилась на 4% (или на 386 рублей) и составила 10 134 рубля, для пенсионеров возросла на 3,5% (или на 269 рублей) и достигла 7789 рублей. Величина прожиточного минимума для детей составила 9541 рубль, что на 3,4% (или на 315 рублей) больше, чем было в предыдущем квартале.

Сергей Димитриев уточнил, что рост произошёл из-за удорожания продуктов питания на 148 рублей, непродовольственных товаров — на 88 рублей, расходов на обязательные платежи и сборы — на 28 рублей.

Прожиточный минимум рассчитывается ежеквартально на основании потребительской корзины (состоит из 11 групп и включает 42 наименования продуктов питания) и данных Чувашстата об уровне инфляции. Данная величина влияет на ряд социальных выплат.