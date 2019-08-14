Чебоксары, , 10:28 — REGNUM

В Чувашии привлечён к субсидиарной ответственности учредитель компании «Автострой 21» Виктор Орешников. Размер ответственности превысил 13,4 млн рублей. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В документе отмечается, что в декабре 2018 года Виктор Орешников решением Арбитражного суда Чувашии был привлечён к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам общества, дело было выделено в отдельное производство для рассмотрения вопроса о размере ответственности и приостановлено до окончательного формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами. Рассмотрение возобновлено в мае 2019 года, решение вынесено 29 июля.

«Размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника. Таким образом, размер ответственности Орешникова В.И. составит 13 414 878 руб. 87 коп.», — говорится в сообщении суда.

Отметим, что общество «Автострой 21» было признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 4 апреля 2018 года (резолютивная часть объявлена 30 марта 2018 года), открыто конкурсное производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Автострой 21» зарегистрировано в 2014 году в Чебоксарах, уставной капитал составляет 28 570 рублей. Учредителем является Виктор Орешников. Основной вид деятельности предприятия — деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.