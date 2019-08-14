Волгоград, , 10:23 — REGNUM

Региональный оператор в сфере обращения ТБО «Управление отходами-Волгоград» задолжал за поставленное оборудование более 215 тысяч евро. Решение о взыскании задолженности и неустойки с мусорного оператора в пользу поставщика вынес Арбитражный суд Волгоградской области 13 августа, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Переработка мусора Иван Шилов © ИА REGNUM

В январе 2019 года «Управление отходами-Волгоград» в рамках закупки у единственного поставщика заключило договор с московской компанией на приобретение 3116 мусорных контейнеров. Общая сумма закупки составила 526 тыс. 664 евро. Однако полностью за баки регоператор не расплатился. Поставщик обратился в суд и попросил взыскать с волгоградской компании 215 тыс. 031,80 евро по курсу ЦБ и неустойку в сумме 427,40 евро.

Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение суда первой инстанции и удовлетворил иск полностью. Решение пока не вступило в законную силу.