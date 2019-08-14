Киев, , 10:05 — REGNUM

Политическая группа президента Украины Владимира Зеленского запустила процесс деолигархизации и клановой борьбы, для чего властью используются элементы шоу.

Об этом 13 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Александр Лазарев, комментируя текущую политическую ситуацию в стране.

«Начата клановая борьба. Все остальное — это побочный эффект. То, что это было представлено публично, это не идет вразрез политике новой группы влияния — группы Зеленского, которая сама вышла из медийной среды и приветствует такие методы борьбы, методы обнародования всего… Запущен процесс деолигархизации, о чем заявляла группа Зеленского еще перед выборами. Но это не та деолигархизация, которой ожидает украинский народ. Имущество, которое награбили олигархи, не будет возвращено народу Украины», — сказал Лазарев.

По его словам, в ближайшее время на Украине будет смена групп влияния и собственников.

«Внутренние капиталисты поменяются на внешних капиталистов. Стоимость активов Украины, которая успешно понижалась группой Порошенко, будет опять опущена группой Зеленского», — добавил Лазарев.

ИА REGNUMнапоминает, что в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха, который намерен сохранить свои позиции при новой власти, ждет «большая финансовая нагрузка». Он уверен, что все олигархи, у которых нет криминала, должны инвестировать в экономику Украины «много денег, которые они разными путями заработали».

«Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают», — подчеркнул президент.