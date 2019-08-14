Ташкент, 14 августа 2019, 09:58 — REGNUM
В Узбекистане планируют создать агентство по развитию малого и среднего бизнеса. Об этом 14 августа сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий указ президента республики Шавката Мирзиёева.
Планируется, что новое агентство направит свои усилия на расширение и повышение эффективности системы развития предпринимательства. Кроме того, новый орган займется массовым привлечением населения к занятию бизнесом, а также обеспечит доступ к источникам стартового капитала.
Документ также регламентирует установление системного надзора за нарушением прав частных собственников, в том числе за незаконным ограничением или лишением права собственности.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что малый бизнес в республике производит 60% валового внутреннего продукта (ВВП) и 98% сельскохозяйственной продукции.
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