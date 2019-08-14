Москва, , 09:52 — REGNUM

Около 173 тыс. заявлений на операции с недвижимостью в электронном виде принято московским управлением Росреестра за первые семь месяцев 2019 года, сообщили журналистам 14 августа в пресс-службе управления.

Этот показатель на 77% (или в 1,8 раза) больше, чем за тот же период в 2018 году. Тогда было принято порядка 97,5 тыс. заявлений.

«Рост популярности онлайн обращений обусловлен удобством подачи документов и сокращением сроков получения услуг. В случае, если пакет документов поступает от нотариусов, учетно-регистрационные процедуры проводятся в течение одного дня», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, на данный момент число заявлений сопоставимо с показателем всего 2018 года.