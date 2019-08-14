Смоленск, , 09:50 — REGNUM

74 аварийных дома намерены расселить власти Смоленска в период с 1 января 2019 года до 1 сентября 2025 года — в рамках муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Программу утвердил глава города Андрей Борисов, сообщила 13 августа пресс-служба администрации города. Новосёлами, согласно программе, должны стать около 1,2 тыс. человек.

Общий объем финансирования программы, по данным городских властей, составит 648 млн рублей. Основная доля средств — более 621 млн — должна поступить от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 19 млн рублей перечислит бюджет области. ещё 8 млн — бюджет Смоленска.

Отметим, что всего в регионе за период действия федеральной программы расселения ветхого жилья в 2013—2017 годах более 2,7 тыс. человек переехали из 175 аварийных. На конец 2018 года в реестр аварийных домов было включено 135 домов, в том числе 95 — в Смоленске.