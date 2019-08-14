Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM

В индустриальном парке «Гринстейт» (Ломоносовский район Ленинградской области) заложили первый камень будущего завода по производству электротехнического оборудования компании «Хакель».

АО «Хакель» работает с 2002 в Санкт-Петербурге как официальный представитель чешского производителя электротехнической продукции Hakel. С 2013 года компания полностью принадлежит российским собственникам.

Как сообщили в правительстве Ленобласти, на новом предприятии будут выпускать устройства защиты от импульсных перенапряжений, молниезащитные, заземляющие устройства и другие приборы.

Строительство производственного комплекса обойдется компании в 350 млн рублей. Завод будет построен уже в 2020 году, на нем будет создано около 200 рабочих мест. Продукция завода будет поставляться как на российский рынок, так и на экспорт.

Добавим, что индустриальный парк «Гринстейт» (Greenstate) является частным индустриальным парком финского строительного концерна ЮИТ (YIT). На территории парка работает 18 российских и иностранных резидентов.