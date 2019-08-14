Смоленск, , 09:39 — REGNUM

О готовности принять кадровые решения в случае невыполнения мероприятий в рамках национальных проектов предупредил подчиненных губернатор Смоленской области Алексей Островский на совещании членов администрации Смоленской области. Об этом сообщил 13 августа паблик «Островский в эфире» Вконтакте. Глава региона напомнил чиновникам, что они несут персональную ответственность за реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов.

«В случае срыва проекта и в случае срыва поручения президента я с этим мириться не буду, и буду принимать кадровые решения по увольнению органов исполнительной власти и вице-губернаторов», — сказал Островский.

В 2019 году в Смоленской области реализуется 41 региональный проект в рамках девяти национальных проектов — «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и «Культура».