Великий Новгород, , 09:37 — REGNUM

В Великом Новгороде к новому отопительному сезону 2019−2020 годов подготовлено уже около 70% жилого фонда. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-центре мэрии.

По информации комитета по образованию, из 78 муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода подписаны акты проверки готовности объекта к приему тепла в 70 учреждениях. К зиме готовы 28 из 32 школ и гимназий, 40 из 43 детских садов, оба учреждения дополнительного образования.

Проверку готовности городских учреждений и жилищного фонда к отопительному сезону в Великом Новгороде проведут до 13 сентября. Всего к зиме необходимо подготовить 1461 многоквартирный дом — это забота товариществ собственников жилья и управляющих организаций.

По информации комитета по управлению городским хозяйством, в Великом Новгороде на рынке услуг управления жилым фондом работают 110 управляющих компаний, 15 жилищно-строительных кооперативов, 203 товарищества собственников жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прошлый отопительный сезон стартовал в Великом Новгороде 26 сентября 2018 года и продлился до 29 апреля 2019 года.