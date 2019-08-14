Тбилиси, , 09:22 — REGNUM

Компания Bloomberg поможет Грузии популяризировать инвестиционный потенциал страны. Об этом сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Отмечается, что между Bloomberg Media Group и агентством «Производи в Грузии» подписан соответствующий контракт. Информационную компанию с помощью американского агентства также провела национальная администрация туризма в Грузии.

Отметим, по данным рейтингового агентства Doing Business Всемирного банка Грузия занимает шестое место среди 190 стран по условиям ведения бизнеса, что является лучшим показателем на постсоветском пространстве.

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