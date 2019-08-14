Уфа, , 09:12 — REGNUM

Закольцованное железнодорожное сообщение вокруг Уфы планируют создать власти Башкирии. Об этом сообщил глава Республики Радий Хабиров в ходе осмотра уфимского железнодорожного вокзала, 14 августа сообщается на сайте главы Башкирии.

По сообщению главы Башкирии, одним из важных направлений является развитие пригородных железнодорожных перевозок.

«Мы надеемся, что через несколько лет вокруг Уфы будет закольцованное железнодорожное сообщение», — сообщил Радий Хабиров.

Кроме этого, руководство региона сейчас обсуждает с РЖД тему южного обхода Уфы. Чиновники планируют туда вывезти тяжёлые грузовые перевозки.

«Мы хотим создать здесь условия, чтобы человек вышел из электрички, сел в автобус и быстро доехал, например, до проспекта Октября», — сказал глава Республики.

Во время осмотра Уфимского вокзала также были подняты вопросы по обустройству подъездных путей, реконструкции станций и созданию полноценных транспортно-пересадочных узлов в районе Черниковки и Городского дворца культуры.