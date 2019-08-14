Москва, , 09:10 — REGNUM

Ростехнадзор выдал Быстринскому горно-обогатительному комбинату заключения о соответствии по 10 этапам строительства, сообщила пресс-служба компании «Норильский никель».

Заключения о соответствии выданы двум карьерам — Верхне-Ильдиканскому и карьеру Быстринский-2, а также отвалам и объектам дорожной инфраструктуры горнотранспортного комплекса.

Всего план ввода в эксплуатацию предусматривает 49 этапов. В настоящее время проверку в ведомстве проходят объекты водоснабжения — технического и питьевого, а также комплекс подготовки руды.

Быстринский ГОК построен «Норникелем» в труднодоступной части Забайкальского края в конце 2017 года. Комбинат обогащает руду Быстринского месторождения золота, меди и железа. Проектная мощность комбината составляет 10 млн т. руды в год. Выход комбината на проектную мощность предусмотрен к 2021 году.

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