Якутск, 14 августа 2019, 09:09 — REGNUM
В Якутии за пять месяцев с начала 2019 года, в сравнении с 2018 годом, среднемесячная номинальная начисленная зарплата увеличилась на 5,8% и составила 69,6 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM нга основании данных Якутстата.
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Реальная начисленная заработная плата выросла на 1,8%.
Якутия на пятом месте по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в рейтинге регионов Дальнего Востока, и на седьмое-восьмое место — по реальной начисленной зарплате.
Как сообщало ИА REGNUM, раннее средняя заработная плата составляла 66 тыс. рублей.