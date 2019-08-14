Симферополь, , 09:04 — REGNUM

Половина работников, занятых на строительстве трассы «Таврида», являются жителями Крыма. Об этом 13 августа президенту России Владимиру Путину сообщил генеральный директор генерального подрядчика АО «ВАД» Валерий Абрамов.

«Половина специалистов, занятых на объекте местные, их наняли в Крыму. Их зарплата составляет порядка 70 тысяч рублей», — отметил Абрамов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом руководители компании-подрядчика сообщили, что на данный момент «Таврида» готова на 74%. Движение по трассе планирую открыть на три месяца раньше — в сентябре 2020 года.

Об этом: Крымскую трассу «Таврида» обещают открыть для движения в сентябре 2020 года

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